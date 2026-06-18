Pacientes con cáncer se declaran en emergencia por falta de medicamentos e insumos en la CNS

Pacientes con cáncer y sus familiares se declararon en emergencia ante la falta de medicamentos, insumos y estudios médicos en la Caja Nacional de Salud (CNS), situación que, según denuncian, se agravó por los bloqueos que impiden el normal abastecimiento hacia Santa Cruz.

Los afectados alertaron de que la suspensión de quimioterapias pone en riesgo la vida de los pacientes oncológicos, quienes dependen de tratamientos continuos y controles médicos oportunos para enfrentar la enfermedad.

“Estamos en emergencia porque no hay medicamentos, se están suspendiendo las quimioterapias y eso es atentar contra la vida de los pacientes. No hay medicamentos, no nos hacen los estudios correspondientes para ver cómo vamos con el cáncer, no se está cumpliendo con el stock de medicamentos, no hay nada, ni medicinas básicas”, denunció una familiar de paciente oncológico.

La preocupación también alcanza a familiares de pacientes que requieren otros tratamientos permanentes. Una de las afectadas aseguró que desde hace cuatro meses deben comprar por cuenta propia sueros necesarios para diálisis, debido a la falta de provisión en el sistema de salud.

“Hace cuatro meses estamos comprando sueros que son necesarios para dializar. El problema es en La Paz, el centralismo nos está matando a Santa Cruz”, reclamó.

Representantes del sector cuestionaron que en Santa Cruz no existan medicamentos suficientes en almacenes y pidieron una respuesta urgente de las autoridades para garantizar la provisión de insumos médicos.

“No deberían faltar medicamentos en Santa Cruz. Es la primera vez que no hay lo necesario en almacenes y pedimos que se provea para Santa Cruz”, manifestó otra representante de los pacientes.

Los familiares advirtieron que la falta de medicamentos no solo genera desesperación, sino que también puede provocar el retroceso de tratamientos y complicaciones graves en pacientes que necesitan atención inmediata.

Ante esta situación, los pacientes oncológicos exigieron a la Caja Nacional de Salud y a las autoridades competentes garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y estudios médicos, además de buscar mecanismos que permitan superar las dificultades generadas por los bloqueos.

La emergencia golpea directamente a personas que luchan por su vida y que hoy, además de enfrentar el cáncer, deben enfrentar la incertidumbre de no saber si recibirán a tiempo el tratamiento que necesitan.

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