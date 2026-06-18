¿Hay incremento en las tarifas aéreas? Esto dijo la ATT

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que las aerolíneas nacionales continúan operando bajo las tarifas autorizadas, pese al incremento de costos en algunos pasajes debido a la utilización de vuelos con escalas y conexiones. Asimismo, anunció el refuerzo de personal para atender reclamos y reducir las demoras registradas en el transporte aéreo durante los bloqueos.

El director técnico sectorial de Transportes de la ATT, Carlos Mauricio Navarro, explicó que la actual coyuntura obliga a las líneas aéreas a modificar sus rutas debido a la alta demanda de pasajeros y las dificultades de transporte terrestre provocadas por los conflictos sociales.

Vuelos con escalas elevan el costo

Navarro señaló que muchos vuelos directos se agotan rápidamente, por lo que las aerolíneas ofrecen alternativas con conexiones para trasladar a los pasajeros a sus destinos.

“La ATT verifica que el cobro de esos tramos no exceda lo que la normativa define como tarifa máxima”, afirmó.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Transporte de la entidad explicó que las denuncias sobre supuestos cobros excesivos se originan, en gran medida, por la diferencia de precio entre los vuelos directos y aquellos que incluyen escalas.

Según la ATT, estas tarifas más elevadas responden a mayores costos operativos y no a cobros indebidos. La institución aseguró que verificó que las aerolíneas se mantienen dentro de los límites tarifarios establecidos por la normativa vigente.

Demoras por transporte adicional de carga

La ATT también atribuyó los retrasos en los vuelos a la creciente demanda de transporte de carga, principalmente alimentos destinados a regiones afectadas por los bloqueos.

De acuerdo con la entidad, cada vuelo registra en promedio 15 minutos adicionales debido a las operaciones de carguío y descarguío. Estos retrasos se acumulan durante la jornada, considerando que una aeronave puede realizar hasta 14 vuelos diarios.

Además, las aeronaves deben transportar combustible suficiente para los trayectos de ida y retorno debido a las dificultades de abastecimiento en algunos aeropuertos, lo que incrementa el peso de operación y obliga a realizar periodos adicionales de enfriamiento de frenos tras el aterrizaje.

Incrementarán personal operativo

Ante esta situación, la ATT informó que recomendó a Boliviana de Aviación (BoA) incrementar el personal destinado a las tareas de carga y descarga para agilizar las operaciones y reducir las demoras.

La entidad también anunció que reforzará su propio personal para procesar los reclamos de los usuarios. Entre enero y mayo se registraron 412 denuncias relacionadas con demoras, cancelaciones, irregularidades, devoluciones, negativa de atención y compensaciones.

Transporte de carga se multiplicó por cinco

Las autoridades señalaron que el volumen de carga transportada por vía aérea se incrementó de aproximadamente 300 toneladas a 1.600 toneladas mensuales, reflejando el impacto de los bloqueos sobre la logística nacional.

Sin embargo, aclararon que la capacidad operativa de las aerolíneas es limitada. En el caso de BoA, la empresa dispone actualmente de 11 aeronaves y la incorporación de nuevas unidades requiere procesos de certificación que no pueden realizarse de forma inmediata.

Canales de reclamo habilitados

Finalmente, la ATT recordó que los usuarios que consideren haber sido afectados por cobros indebidos, cancelaciones o retrasos pueden presentar sus reclamos a través de los canales habilitados, entre ellos la línea gratuita 800-10-6000, la página web institucional y las oficinas de atención instaladas en los aeropuertos del país.

La institución reiteró que mientras las aerolíneas respeten las tarifas máximas y mínimas establecidas, no corresponde la aplicación de sanciones por el precio de los pasajes.

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