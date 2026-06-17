Adepor alerta que el 20% de las granjas porcinas ya está en quiebra por los bloqueos

El gerente de Adepor, Henry Chávez, enciende las alarmas en Santa Cruz y Cochabamba a horas de la reunión clave entre el Gobierno y la COB. Revela que los productores agotaron su capital y ya no tienen recursos para alimentar a los animales.
17/06/2026 14:42
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El gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Henry Chávez, afirmó que el sector mantiene sus expectativas puestas en la reunión que sostendrán este miércoles el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), con la esperanza de que el encuentro permita poner fin a los bloqueos de carreteras que ya cumplen 48 días.
El dirigente señaló que los productores atraviesan una situación crítica debido a las dificultades para comercializar sus productos y abastecerse de insumos, por lo que aguardan que las negociaciones previstas para las 16:00 en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) concluyan con acuerdos que permitan restablecer la circulación en las carreteras.
“Hoy hay una intentona de diálogo con la COB y no sabemos qué va a pasar. Mientras tanto, las unidades productivas están totalmente quebradas en Santa Cruz y Cochabamba”, manifestó Chávez.
Según explicó, las pérdidas económicas continúan acumulándose y muchas granjas ya enfrentan problemas para sostener sus operaciones diarias debido a la falta de recursos.
Dijo que los productores han agotado gran parte de su capital operativo y actualmente tienen dificultades para adquirir alimentos destinados a los animales, situación que pone en riesgo la continuidad de las unidades productivas.
“El 20% de nuestras granjas ya están en la quiebra. Vamos por los 80 millones de bolivianos perdidos en estos días de bloqueo”, alertó.
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