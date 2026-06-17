Adepor alerta que el 20% de las granjas porcinas ya está en quiebra por los bloqueos

El gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Henry Chávez, afirmó que el sector mantiene sus expectativas puestas en la reunión que sostendrán este miércoles el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), con la esperanza de que el encuentro permita poner fin a los bloqueos de carreteras que ya cumplen 48 días.

El dirigente señaló que los productores atraviesan una situación crítica debido a las dificultades para comercializar sus productos y abastecerse de insumos, por lo que aguardan que las negociaciones previstas para las 16:00 en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) concluyan con acuerdos que permitan restablecer la circulación en las carreteras.

“Hoy hay una intentona de diálogo con la COB y no sabemos qué va a pasar. Mientras tanto, las unidades productivas están totalmente quebradas en Santa Cruz y Cochabamba”, manifestó Chávez.

Según explicó, las pérdidas económicas continúan acumulándose y muchas granjas ya enfrentan problemas para sostener sus operaciones diarias debido a la falta de recursos.

Dijo que los productores han agotado gran parte de su capital operativo y actualmente tienen dificultades para adquirir alimentos destinados a los animales, situación que pone en riesgo la continuidad de las unidades productivas.

“El 20% de nuestras granjas ya están en la quiebra. Vamos por los 80 millones de bolivianos perdidos en estos días de bloqueo”, alertó.

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