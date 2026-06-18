Anapo exige “tolerancia cero” a avasallamientos y aprehensión de cabecillas tras nueva toma en Santa Rita

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación por el nuevo avasallamiento registrado en el predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, y demandó a las autoridades una actuación inmediata para garantizar la seguridad jurídica de los productores y frenar este tipo de hechos.

El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, informó este jueves que, según la denuncia de los propietarios, entre 20 y 30 personas encapuchadas, armadas y movilizadas en motocicletas ingresaron al predio, impidiendo la salida de los dueños y trabajadores, además de afectar las labores agrícolas que se desarrollaban en el lugar.

“Este tipo de hechos continúan ocurriendo de forma totalmente impune por personas que cometen actos delictivos. Han perjudicado la siembra de cultivos de soya y sorgo, afectando de manera considerable la actividad productiva y económica del productor”, señaló Hernández en entrevista con El Mañanero.

Desde Anapo consideran que los avasallamientos representan una vulneración directa de los derechos de los productores, quienes requieren garantías del Estado para desarrollar sus actividades y continuar abasteciendo de alimentos al país.

“Las autoridades conocen estas denuncias y corresponde que actúen lo antes posible para brindar seguridad al propietario y al productor, que lo único que hace es producir alimentos para Bolivia”, sostuvo.

Hernández afirmó que la reiteración de estos hechos genera un clima de incertidumbre jurídica permanente para el sector agropecuario. Aseguró que los productores enfrentan el riesgo constante de sufrir invasiones, daños a la propiedad, robo de insumos, destrucción de maquinaria y pérdidas económicas.

Asimismo, Hernández remarcó que no basta con los desalojos y que es necesario avanzar en la identificación y captura de quienes promueven estas ocupaciones ilegales.

“Consideramos que también se tiene que detener a los cabecillas que han venido instigando este tipo de hechos. Entendemos que ya existen órdenes de aprehensión y personas identificadas; ahora corresponde que la Fiscalía y la Policía actúen. Esa será una señal clara de que se está garantizando la seguridad jurídica para que los productores sigan invirtiendo y produciendo”, afirmó.

Anapo reiteró su pedido de implementar una política de “tolerancia cero” frente a los avasallamientos y aplicar las sanciones previstas por la ley para evitar que estos hechos continúen repitiéndose en predios productivos.

“Debe haber acciones contundentes de desalojo y aprehensión de los cabecillas. No se puede seguir tolerando actos totalmente delincuenciales. El país necesita que los productores tengan las condiciones necesarias para seguir produciendo”, sostuvo Hernández.

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