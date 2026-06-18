15 días sin diésel en Los Troncos: productores y transportistas quedan varados

Las consecuencias de los bloqueos, han generado que, en localidades como Los Troncos, en Santa Cruz, se haya comenzado a evidenciar consecuencias para el sector productivo, el cual ya tiene más de dos semanas sin poder acceder a diésel de forma regular.

Ante este escenario, la encargada de un surtidor de la zona admitió: “El diésel no está llegando desde hace unos 15 días, más o menos. La gasolina está llegando normal, pero no sabemos cuándo llegará, no han dicho nada”.

Esta preocupante escasez del carburante mantiene en vilo a los transportistas que recorren las rutas del país intentando abastecerse sin éxito. Reflejando esta dura realidad, un chofer de camión lamentó: “No hay diésel. Estoy viniendo de Sucre, no he encontrado nada en el camino, ya estoy con medio tanque”.

Maquinaria paralizada en el agro

Además, la falta de diésel representa un perjuicio directo sobre todo para los productores de la zona que tienen su maquinaria completamente paralizada. “Como somos pequeños agricultores nos sentimos afectados. Estamos esperando nomás. La maquinaria está paralizada en su mayoría”, señaló con resignación un agricultor local.

En contraste con la crisis del diésel, la gasolina sí se encuentra disponible en la región, por lo que muchos pobladores aprovechan a comprar el combustible en bidones para poder trabajar. A pesar de los caminos deplorables, un mototaxista que recurre a este método relató: “Vengo de Fortín, el camino está deplorable, necesito para mi moto. Trabajo todos los días aquí como mototaxi”.

Mira la programación en Red Uno Play