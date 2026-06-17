Recta final del Bono PEPE: Quedan solo 2 días, verifica aquí si eres beneficiario

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado de forma oficial en sus últimas 48 horas de vigencia operativa en todo el sistema financiero nacional. Debido a que faltan solo 2 días para el cese definitivo de la entrega de fondos, las autoridades recuerdan a la población la urgencia de utilizar los sistemas y verificar si eres beneficiario antes de que el beneficio concluya.

Esta fase de cierre busca asegurar que ninguna familia elegible se quede al margen de este beneficio por falta de regularización o descuidos de último momento. El incentivo financiero, concebido como una inyección de liquidez directa a los hogares vulnerables, dejará de procesarse al concluir el horario de atención bancaria de este viernes 19 de junio.

Dos métodos virtuales para verificar las listas oficiales

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantiene activos y en pleno funcionamiento sus dos principales canales de control digital las 24 horas del día. Los interesados únicamente deben registrar su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento completa para comprobar si sus datos ya están validados en el sistema:

Escaneo de Código QR: Capturando el QR institucional con la cámara de cualquier teléfono celular inteligente, el sistema redirige de forma directa al formulario de autenticación segura.

Portal Institucional en Internet: Se puede ingresar manualmente desde cualquier navegador web a la dirección electrónica https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe.

Asimismo, si el usuario registra inconvenientes con la actualización de planillas o variaciones en sus datos entre ministerios, la entidad previsional ofrece soporte técnico inmediato. Los ciudadanos pueden reportar incidencias escribiendo de manera personalizada a la línea corporativa de WhatsApp 67195524 o comunicándose con la central de llamadas a través de la línea gratuita 800101070.

Requisitos mínimos y facilidades técnicas en ventanilla bancaria

El cierre definitivo de las operaciones de pago se ejecutará este viernes 19 de junio al finalizar la jornada financiera regular en todo el territorio nacional. Los beneficiarios rezagados que posean asignaciones pendientes de cobro de los meses previos podrán retirar el monto acumulado de hasta Bs. 450 en una sola transacción simplificada.

Para viabilizar una atención rápida, segura y libre de trabas burocráticas durante estas últimas 48 horas, los bancos operan bajo las siguientes facilidades institucionales:

Cronograma abierto: Se puede asistir al banco de preferencia cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un turno por la terminación del carnet o fecha de nacimiento.

Se puede asistir al banco de preferencia cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un turno por la terminación del carnet o fecha de nacimiento. Documentación básica: Los únicos requisitos indispensable exigidos por los cajeros de las agencias autorizadas es el Carnet de Identidad original, en estado físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio.

Los únicos requisitos indispensable exigidos por los cajeros de las agencias autorizadas es el Carnet de Identidad original, en estado físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio. Proceso gratuito: El retiro de dinero es enteramente directo, por lo que no se exige la entrega de fotocopias de documentos, formularios especiales ni cobros de comisión por intermediarios.

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