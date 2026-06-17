Alivio tributario: SIN dispone recursos digitales para evitar colas y acceder a los beneficios

A partir del 25 de junio, los contribuyentes podrán revisar sus saldos y acogerse a los beneficios estatales desde cualquier dispositivo.
16/06/2026 21:55
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El Servicio de Impuestos Nacionales ha anunciado una transformación histórica en la atención al contribuyente mediante la digitalización completa de sus servicios de regularización fiscal. Esta medida estratégica promete erradicar definitivamente las largas filas en las oficinas físicas y agilizar la conciliación de cuentas pendientes con el Estado de manera completamente remota.
Ventajas del nuevo sistema virtual
Según indican las autoridades, la implementación formal de la Ley de Alivio Tributario marca un hito en la modernización de la administración pública y el soporte a la economía ciudadana. Además, instan a la población a informarse de manera oportuna en el portal oficial de la institución para beneficiarse de estos importantes descuentos normativos.
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