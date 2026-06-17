Alivio tributario: SIN dispone recursos digitales para evitar colas y acceder a los beneficios

El Servicio de Impuestos Nacionales ha anunciado una transformación histórica en la atención al contribuyente mediante la digitalización completa de sus servicios de regularización fiscal. Esta medida estratégica promete erradicar definitivamente las largas filas en las oficinas físicas y agilizar la conciliación de cuentas pendientes con el Estado de manera completamente remota.

Ventajas del nuevo sistema virtual

Acceso inmediato: Habilitado a partir del 25 de junio de 2026 para revisar estados de cuenta en tiempo real.

Habilitado a partir del 25 de junio de 2026 para revisar estados de cuenta en tiempo real. Gestión remota: Operable desde cualquier ubicación geográfica a través de la plataforma "Mi Situación Tributaria".

Operable desde cualquier ubicación geográfica a través de la plataforma "Mi Situación Tributaria". Flexibilidad financiera: Opciones para liquidar el adeudo acumulado al contado o mediante cómodas cuotas programadas.

Opciones para liquidar el adeudo acumulado al contado o mediante cómodas cuotas programadas. Optimización de recursos: Ahorro significativo de tiempo y dinero al evitar los tradicionales desplazamientos presenciales.

Según indican las autoridades, la implementación formal de la Ley de Alivio Tributario marca un hito en la modernización de la administración pública y el soporte a la economía ciudadana. Además, instan a la población a informarse de manera oportuna en el portal oficial de la institución para beneficiarse de estos importantes descuentos normativos.

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