Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 16 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registró ligeras fluctuaciones durante la jornada de este martes. Tanto la cotización en el mercado informal (paralelo) como el valor referencial emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB) mostraron una tendencia a la baja en comparación con las primeras horas del día y la jornada previa.

Ligero descenso del dólar paralelo a lo largo del día

Según el monitoreo en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cerró la tarde de este martes cotizándose en Bs 9.88 para la compra y Bs 9.88 para la venta.

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La cotización informal mostró un descenso paulatino con el paso de las horas. A las 6 de la mañana, el billete verde inició la jornada en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.89 para la venta. Hacia el mediodía, se percibió una leve variación al situarse en Bs 9.90 para la compra y Bs 9.89 para la venta, terminando de consolidar su descenso al final de la tarde.

El Banco Central de Bolivia reduce su valor referencial

Por su parte, el ente emisor también actualizó las cifras oficiales. El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9.74 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

BCB

Este ajuste representa una disminución respecto a los valores registrados el día de ayer, cuando el referente estatal se situaba en Bs 9.81 para la compra y Bs 10.02 para la venta, alineándose así a la dinámica de descompresión de la jornada.

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