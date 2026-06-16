Disminuyen los bloqueos y así también los precios de la canasta familiar en La Paz

Los precios de algunos productos de la canasta familiar comienzan a mostrar una tendencia a la baja en los mercados paceños, luego de varias semanas marcadas por el encarecimiento y la escasez debido a los bloqueos de carreteras.

El huevo baja su precio

Uno de los productos que registró una reducción significativa es el huevo. Actualmente, el maple se comercializa entre 40 y 45 bolivianos, después de haber superado los 70 bolivianos durante los momentos más críticos del conflicto.

“Estamos bajando más por el tema de que hay muchas familias que necesitan. La segunda estamos dando en 40 bolivianos y la primera en 45”, señaló una comerciante.

Los vendedores explicaron que el producto continúa llegando desde Cochabamba, aunque con importantes retrasos debido a los bloqueos y los desvíos que deben realizar los transportistas.

“A eso hay que sumarle el traslado de Cochabamba hasta aquí porque se ha tardado cuatro días. Aparte el precio está caro y todo eso nos afecta igual”, comentó otra comerciante.

Verduras y hortalizas a menor costo

La disminución de precios también alcanza a las verduras y hortalizas. En algunos mercados, la libra de tomate bajó de siete a cinco bolivianos, mientras que productos como la cebolla, el morrón, la vainita y el locoto también registran descensos.

Comerciantes atribuyen esta mejora al ingreso gradual de productos provenientes de distintas regiones del país, aunque advierten que la estabilidad dependerá de que las rutas permanezcan transitables.

“Ya está llegando producto por rutas alternas. Están viniendo por Río Abajo porque todavía hay bloqueos en algunos sectores”, explicó una vendedora.

Piden poner fin a conflictos

En medio de este escenario, productores de fruta del norte paceño enviaron un mensaje a los sectores movilizados y a las autoridades, pidiendo priorizar la unidad y evitar mayores afectaciones a la población.

“Estamos trayendo un mensaje de unidad y hermandad entre todos los bolivianos. No podemos seguir peleando entre nosotros mismos. Debemos luchar por el desarrollo del país”, manifestó Miguel Tancara, representante de los productores de Alto Beni,.

Tancara señaló que las consecuencias de los bloqueos golpean principalmente a los sectores más vulnerables y llamaron a los dirigentes y actores políticos a reflexionar sobre el impacto social y económico que generan las medidas de presión.

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