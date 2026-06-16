Deuda externa de Bolivia supera los $us 14.400 millones, según el BCB

La deuda externa pública de Bolivia alcanzó los 14.418,1 millones de dólares al 31 de mayo de este año, según datos difundidos este martes por el Banco Central de Bolivia (BCB). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se mantiene como el principal acreedor del país.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayor parte de la deuda corresponde a organismos multilaterales, que concentran 10.173,6 millones de dólares. A ello se suman compromisos con acreedores bilaterales por 1.904,3 millones de dólares, deuda con privados por 53,3 millones y títulos de deuda por 2.286,9 millones de dólares.

Entre los organismos multilaterales, el BID encabeza la lista de acreedores con 4.394,8 millones de dólares, equivalentes al 30,5% del total de la deuda externa boliviana. Le siguen la Corporación Andina de Fomento (CAF), con 3.330,4 millones de dólares (23,1%), y el Banco Mundial, con 1.719,3 millones de dólares (11,9%).

En cuanto a los acreedores bilaterales, China ocupa el primer lugar con 1.068,4 millones de dólares, lo que representa el 7,4% de la deuda externa total. Francia aparece en segundo lugar con 680,1 millones de dólares (4,7%), mientras que Alemania registra 93,5 millones de dólares (0,6%).

Según la definición del Banco Central, la deuda externa comprende las obligaciones financieras que un país mantiene con acreedores extranjeros, entre ellos gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras privadas.

Los datos fueron publicados por el ente emisor en su reporte actualizado sobre la situación de la deuda pública externa del país.

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