Gobierno destaca pago récord de deuda y descarta endeudamiento masivo

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que Bolivia realizó en marzo el mayor pago de deuda externa de su historia, superando los 500 millones de dólares en un solo mes.

La autoridad destacó que este compromiso fue cumplido con recursos propios, sin necesidad de recurrir a nuevos endeudamientos.

“Bolivia pudo hacer frente al mayor pago de deuda externa de la historia económica ordenando la casa”, afirmó.

Rechazo a propuestas de endeudamiento

Espinoza cuestionó a sectores políticos que, meses atrás, proponían contratar créditos por entre 8.000 y 12.000 millones de dólares.

“Nosotros sostuvimos que primero había que ordenar la casa y luego evaluar si era necesario endeudarse”, señaló.

Reducción de pasivos

El ministro también destacó que, mediante una estrategia de gestión de pasivos, el país logró reducir más de 800 millones de dólares en bonos soberanos en apenas un mes.

Esta medida, según explicó, forma parte de una política orientada a fortalecer la sostenibilidad de la deuda.

Respaldo internacional

Espinoza aseguró que estas acciones fueron reconocidas por calificadoras de riesgo, que mejoraron la calificación del país en los últimos meses.

“Bolivia recibe mejoras en su calificación en el momento más complejo de su historia económica reciente”, indicó.

Reservas y estabilidad

El titular de Economía explicó que parte del pago de la deuda se realizó con reservas internacionales, las cuales fueron reconstruidas desde niveles bajos.

“Cuando asumimos, había apenas 60 millones de dólares de liquidez… hoy hemos podido enfrentar este desafío”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el proceso de acumulación de reservas continúa.

Mensaje a la población

El ministro afirmó que la economía boliviana muestra señales de estabilidad, destacando la disponibilidad de combustibles y la estabilidad del dólar.

“Bolivia es un país que cumple sus obligaciones”, remarcó.

“Ordenar la casa”

Finalmente, Espinoza reiteró que la estrategia del Gobierno se basa en disciplina fiscal y ordenamiento interno.

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