Cuenta regresiva para cobrar el Bono PEPE: así puedes verificar si está habilitado para cobrar

Comenzó la cuenta regresiva para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). La Gestora Pública recordó que este jueves 19 de junio vence de forma definitiva el plazo para acceder al beneficio económico y advirtió que no está prevista ninguna ampliación.

Según datos oficiales, el 91% de las personas habilitadas ya cobró el bono, mientras que un 9% todavía no realizó el trámite y corre el riesgo de perder el beneficio si no acude antes de la fecha límite.

El monto total alcanza a Bs 450 por persona, correspondiente a tres pagos acumulados de Bs 150 cada uno.

¿Quiénes pueden cobrar el bono?

El programa está destinado a sectores considerados vulnerables, entre ellos beneficiarios del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad, estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio mediante sus padres o tutores, y adultos mayores que no perciben una renta de jubilación.

La Gestora recordó que el cobro debe ser realizado por el titular del beneficio y que el único requisito es presentar la cédula de identidad original y vigente.

Cómo verificar si está habilitado

Ante la proximidad del vencimiento, la entidad recomendó a la población verificar previamente si figura entre los beneficiarios habilitados.

Para ello, se encuentra disponible la plataforma digital https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe donde únicamente se debe ingresar el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento para consultar el estado del beneficio.

No habrá ampliación

El programa PEPE comenzó a ejecutarse a finales de enero mediante pagos mensuales de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo. Aquellas personas que no retiraron los desembolsos en las fechas establecidas tuvieron la posibilidad de acumular los montos para cobrarlos posteriormente en una sola operación.

Sin embargo, la Gestora fue enfática al señalar que el plazo concluirá este 19 de junio y que, por el momento, no existe ninguna determinación para extender el periodo de pago.

La advertencia cobra especial relevancia para quienes aún no verificaron su situación o postergaron el trámite durante los últimos meses.

Canales de atención

Las personas que tengan dudas sobre su habilitación o requieran realizar consultas pueden comunicarse a la línea gratuita 800-10-1070 o al número de WhatsApp 77199342.

Con el reloj en contra y sin posibilidad de prórroga, las próximas horas serán decisivas para los beneficiarios que todavía no cobraron los Bs 450 del bono PEPE.

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