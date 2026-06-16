El debut de España en el Mundial 2026 estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. La Roja igualó 0-0 frente a Cabo Verde en su presentación por el Grupo H y dejó una imagen que generó preocupación tanto entre los hinchas como en la prensa de su país.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente monopolizó la posesión durante gran parte del encuentro, pero nunca encontró los caminos para romper la resistencia africana. Sin profundidad, sin sorpresa y con escasas situaciones claras de gol, el seleccionado español terminó dejando escapar dos puntos que, en la previa, parecían asegurados.

La repercusión fue inmediata en los principales medios deportivos de España, que no ocultaron su decepción por el rendimiento mostrado en el estreno mundialista.

Uno de los más contundentes fue el diario Marca, que definió el resultado como un auténtico “Bajonazo Mundial”. El tradicional medio madrileño hizo foco en el pobre funcionamiento colectivo del equipo y remarcó que ni siquiera las apariciones de Lamine Yamal alcanzaron para cambiar el rumbo de un partido que se fue complicando con el correr de los minutos.

Sport también mostró su preocupación por la actuación española. El periódico catalán destacó que “España se desespera ante Cabo Verde y no puede pasar del empate en su debut”, una frase que reflejó el desarrollo de un encuentro donde la ansiedad terminó imponiéndose sobre las ideas.

A medida que avanzaba el reloj, el conjunto europeo perdió claridad y comenzó a chocar una y otra vez contra una defensa ordenada que nunca cedió espacios. La falta de variantes ofensivas y la escasa precisión en los últimos metros fueron algunos de los aspectos más cuestionados.

En la misma línea se expresó Mundo Deportivo, que calificó la presentación como un “decepcionante debut” y puso el foco en el bajo rendimiento de varias individualidades. Entre ellas apareció el nombre de Mikel Oyarzabal, quien tuvo dificultades para gravitar en los metros finales y nunca logró encontrar soluciones para quebrar la igualdad.

Más allá de los números de posesión, España transmitió pocas sensaciones de peligro real. Cabo Verde, en cambio, ejecutó a la perfección su plan de partido, resistió los ataques europeos y terminó celebrando un resultado histórico que puede marcar un antes y un después para el fútbol de ese país.

El empate dejó un sabor amargo en una selección que llegó a la Copa del Mundo con aspiraciones de protagonismo y que ahora deberá reaccionar rápidamente para no comprometer su clasificación a la siguiente ronda.

Con dos puntos inesperadamente perdidos en el camino, el margen de error comenzó a reducirse para La Roja. El cuerpo técnico tendrá trabajo por delante para recuperar la confianza y corregir las falencias mostradas en un estreno que encendió las primeras señales de alarma en España.

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