Argentina arranca su sueño mundialista entre bajas y desafíos

La selección argentina iniciará este martes su camino mundialista en Kansas City con más interrogantes de los que imaginaba Lionel Scaloni. Las lesiones y la falta de ritmo competitivo de varias figuras obligaron al entrenador a modificar sobre la marcha el equipo que había proyectado para el estreno ante Argelia, un rival físico, incómodo y con antecedentes que invitan a la cautela.

La formación ideal con la que soñó el técnico durante sus habituales recorridos en bicicleta por las rutas y montañas de Mallorca no podrá saltar al campo de juego. Las múltiples molestias físicas sufridas por futbolistas clave en las últimas semanas alteraron los planes y dejaron a la Albiceleste ante un desafío inesperado desde el primer día.

El escenario no solo contempla ausencias sensibles, como la de Nicolás Tagliafico, descartado por un desgarro. También expone una preocupación mayor: varios de los jugadores que serán titulares llegarán con una preparación incompleta, tras períodos prolongados de inactividad y con escaso tiempo para recuperar su mejor versión física.

La lista de futbolistas que arriban al límite incluye nombres fundamentales en la estructura del campeón del mundo: Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Todos ellos suelen acumular una enorme cantidad de minutos en los partidos decisivos, pero en esta ocasión afrontarán el debut con una puesta a punto todavía lejos del ideal.

El primer objetivo de Argentina

Scaloni entiende que el estreno frente a Argelia representa una montaña que debe escalarse con inteligencia y el menor desgaste posible. El objetivo inmediato es claro: sumar de a tres y comenzar a construir el funcionamiento del equipo sobre la marcha.

Más allá del debut, la Selección tiene una meta estratégica que aparece marcada en rojo: finalizar como líder de grupo. Alcanzar esa posición le permitiría afrontar las fases eliminatorias en sedes más favorables, reduciendo traslados y facilitando la logística tanto para los jugadores como para los miles de hinchas argentinos que acompañan al equipo en cada presentación.

El peligro de un rival que no permite relajaciones

La historia también alimenta la prudencia. Los seleccionados africanos han sido, en más de una ocasión, un obstáculo incómodo para Argentina en los arranques de las grandes competiciones.

La sorpresiva derrota ante Camerún en el Mundial de Italia 1990 sigue siendo una de las páginas más impactantes de la historia mundialista. También permanece en la memoria el trabajado triunfo frente a Costa de Marfil en Alemania 2006, un partido que exigió máxima concentración hasta el último minuto.

Por eso, en el entorno albiceleste nadie espera una presentación sencilla. Argelia combina potencia física, intensidad y disciplina táctica, características que suelen complicar a cualquier rival en los primeros encuentros de un torneo.

Argentina confía en la experiencia de sus referentes, en el liderazgo de Scaloni y en la mística construida durante los últimos años para superar un examen que promete ser exigente. El desafío inmediato es dar el primer paso sin sobresaltos. Porque en los Mundiales, muchas veces, los grandes sueños comienzan resolviendo las batallas más incómodas.

Con información de TN.

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