Este martes entran en acción en el Mundial, otras las selecciones que aún no habían visto acción en el Mundial 2026. La jornada tendrá como principales atractivos las presentaciones de los últimos campeones del mundo, con Argentina enfrentando a Argelia y Francia midiéndose ante Senegal. Además, Irak y Noruega protagonizarán otro duelo que promete emociones.

La cartelera comenzará a las 15:00 con el encuentro entre Francia y Senegal. El partido reunirá a dos de las máximas figuras de ambas selecciones: Kylian Mbappé, por el conjunto francés, y Sadio Mané, por el combinado africano. El compromiso se disputará en el estadio New Jersey y contará con el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

A las 18:00 llegará el turno de Irak y Noruega. Se trata de un enfrentamiento con especial interés para los bolivianos, ya que la selección iraquí dejó fuera a Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial. El equipo asiático, liderado por Aymen Hussein, buscará sorprender a una Noruega que tiene como principal estrella a Erling Haaland. El encuentro se jugará en el estadio de Boston y será dirigido por el gabonés Pierre Atcho.

La jornada se cerrará a las 21:00 con el debut del vigente campeón del mundo, Argentina, que se medirá ante Argelia. El partido se disputará en el estadio Kansas City y será arbitrado por el polaco Szymon Marciniak, recordado por haber dirigido la final del Mundial de Qatar 2022.

Cabe destacar que este encuentro será transmitido por Red Uno de Bolivia a través de su señal televisiva y sus plataformas digitales.

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