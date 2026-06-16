Él es Vozinha: el arquero de Cabo Verde que paralizó a España y conquistó las redes

El empate sin goles entre España y Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026 dejó una de las historias más impactantes y emotivas de la primera fase. El gran protagonista fue Josimar Dias, más conocido como "Vozinha", el arquero de 40 años que sostuvo a su selección con una actuación memorable y terminó convirtiéndose en una sensación global.

El experimentado guardameta fue la figura indiscutida del encuentro disputado en Estados Unidos. Con intervenciones decisivas, reflejos intactos y una serenidad admirable en los momentos de máxima presión, frustró una y otra vez los intentos del seleccionado español y se transformó en el héroe de una jornada que ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol caboverdiano.

Pero su impacto no terminó cuando sonó el pitazo final.

Mientras las imágenes de sus atajadas recorrían el planeta, Vozinha comenzó a protagonizar un fenómeno viral pocas veces visto en una Copa del Mundo. En cuestión de horas pasó de tener apenas 50 mil seguidores en redes sociales a acumular 6,4 millones, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del torneo.

El crecimiento fue tan vertiginoso que incluso superó a Tim Payne, el futbolista neozelandés que había captado la atención mundial durante los últimos días gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini. Actualmente, el defensor oceánico suma 5,8 millones de seguidores, una cifra que ya quedó por detrás de la revolución generada por el arquero africano.

El veterano que escribió otra página dorada

Nacido en Mindelo, Vozinha construyó una extensa carrera en clubes de Chipre, Portugal y Eslovaquia antes de convertirse en una auténtica leyenda de Cabo Verde. Es el jugador con más partidos en la historia de su selección y uno de los referentes más respetados del fútbol africano.

Tras ser protagonista en las históricas participaciones de Cabo Verde en las Copas Africanas de Naciones de 2013 y 2023, llegó al Mundial de 2026 como líder natural del vestuario. Y cuando más lo necesitaban, volvió a responder.

La prensa internacional destacó su actuación y elogió la tranquilidad que transmitió durante los 90 minutos. Cada intervención fortaleció a una defensa que resistió con determinación los ataques de una de las selecciones favoritas al título.

Un mensaje para todo el Mundial

La emoción invadió al arquero apenas terminó el encuentro. Rodeado por sus compañeros y reconocido como el gran responsable del resultado, dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo.

"Sabíamos que iba a ser el partido de nuestras vidas y trabajamos para esto. Lograr un punto contra España a mi edad es algo que jamás voy a olvidar", expresó visiblemente emocionado.

Con una actuación que ya forma parte de las grandes sorpresas de la Copa, Vozinha no solo ganó el respeto del planeta fútbol. También envió una advertencia al resto de los equipos del Grupo H: Cabo Verde no llegó al Mundial para ser espectador.

Y mientras millones de nuevos seguidores descubren su historia, el veterano arquero demuestra que los sueños más grandes no entienden de edades. A los 40 años, acaba de vivir la noche más inolvidable de su carrera.

Con información de El Tiempo y TN.

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