Arquero de Cabo Verde rompe en llanto tras histórico empate ante España

Josimar José Éora Díaz, más conocido como Vozinha, se convirtió en el héroe de Cabo Verde tras el empate 0-0 frente a España, en un partido correspondiente al Grupo H del Mundial.

El experimentado guardameta, de 40 años, fue clave para sostener el resultado histórico, luego de intervenir en múltiples ocasiones ante las llegadas del conjunto español, que dominó gran parte del encuentro.

Con un total de siete atajadas decisivas, Vozinha sostuvo a su selección en los momentos más críticos del partido, frustrando a una España que no logró romper el cero.

Tras el pitazo final, el arquero no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto de emoción, mientras sus compañeros lo rodeaban para abrazarlo y celebrar el valioso punto conseguido.

De esta manera, Cabo Verde sumó su primer punto histórico en el Mundial tras igualar sin goles ante uno de los favoritos del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play