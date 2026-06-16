Gremiales reportan pérdidas de $us 1.600 millones por los bloqueos

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, afirmó que los 47 días de bloqueos han provocado pérdidas superiores a los $us 1.600 millones en todo el país, afectando principalmente a comerciantes, productores, transportistas y pequeños emprendimientos.

Pérdidas diarias

Según el dirigente, el sector registra pérdidas diarias cercanas a los $us 35 millones debido a la interrupción de las cadenas de abastecimiento, la paralización del comercio y la pérdida de productos perecederos.

González explicó que frutas, verduras, carne, huevos y otros alimentos son los productos más afectados, debido a que permanecen varados en carreteras o no logran llegar a los mercados de destino.

Cierre de negocios

Asimismo, advirtió que la crisis ya provocó el cierre temporal de talleres, comercios y unidades productivas, mientras que las ventas se redujeron hasta en un 50% en varias regiones del país.

“El golpe a la economía es grande. Hay compañeros que ya perdieron mercadería, otros están consumiendo su capital y muchos no saben cómo van a recuperarse”, señaló.

El dirigente estimó que la recuperación económica del sector podría tomar entre seis meses y un año, incluso si los conflictos concluyen en los próximos días.

Medidas del gobierno

Respecto a las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno, como la reprogramación de créditos, consideró que son insuficientes frente a la magnitud de las pérdidas acumuladas.

“Debería haber un congelamiento más amplio de pagos porque la situación económica que se está generando es muy grave para todos los sectores”, manifestó.

González también pidió al Gobierno priorizar el diálogo para evitar una mayor confrontación y restablecer la circulación en las carreteras, señalando que miles de familias dependen de la actividad comercial diaria para generar ingresos.

Sostuvo que la continuidad de los bloqueos profundizará la inflación, el desabastecimiento y las dificultades económicas que enfrentan los hogares bolivianos.

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