Unidos ante la adversidad: Así es el día a día de transportistas que esperan volver a casa

La situación de los transportistas varados en distintos puntos de bloqueo del país se agrava con el paso de los días. Tras 47 jornadas de interrupciones en las carreteras, los conductores aseguran que sobreviven en condiciones cada vez más difíciles, enfrentando bajas temperaturas, escasez de alimentos, falta de agua y problemas de salud.

"Hermanos de ruta"

En sectores alejados del altiplano, los choferes improvisaron mecanismos de apoyo mutuo para resistir la prolongada espera. Entre camiones detenidos y largas jornadas de incertidumbre, organizaron ollas comunes, compartieron víveres y establecieron redes de solidaridad para asistir a quienes atraviesan mayores dificultades.

“Sobreviviendo, sobreviviendo. Hoy día hemos recibido una ayuda donde se ha utilizado una olla común para todos los compañeros”, relató uno de los conductores afectados.

Tomás Flores, transportista que permanece varado en la zona de Desaguadero, explicó que los camioneros han fortalecido los lazos de compañerismo durante estas semanas.

“Nosotros hermanamos, siempre fuimos hermanos. Esa cinta negra que es el asfalto siempre nos ha hermanado a todos los camioneros, nacional e internacional. Ahora más que nunca estamos compartiendo y fortaleciendo esas raíces de hermandad”, afirmó.

Intentan llegar hasta el último compañero

Los conductores aseguran que cada jornada representa un desafío. Muchos deben caminar largas distancias para conseguir agua o alimentos, mientras otros enfrentan problemas de salud derivados del frío, la mala alimentación y el estrés acumulado.

Flores señaló que incluso se registraron casos de transportistas que requirieron atención médica por descompensaciones físicas y emocionales.

“Tenemos compañeros que están peor que nosotros. Ayer llevamos a un compañero de la tercera edad por desnutrición y depresión a un centro de salud”, relató.

Doña Francisca, la única mujer en carretera

Entre los afectados también se encuentra Francisca García, esposa de un transportista, quien permanece junto a su pareja desde el inicio del conflicto y colabora en la preparación de alimentos para decenas de conductores.

“Estamos sobreviviendo aquí. Cocino para los choferes porque muchos ya no tienen dinero. Queremos volver a nuestras casas, queremos que levanten los bloqueos”, expresó entre lágrimas.

Los transportistas afirman que, pese a las dificultades, continúan organizándose para distribuir la ayuda que reciben y hacerla llegar a otros puntos más alejados, donde la situación sería incluso más crítica.

Mientras esperan una solución al conflicto, los conductores mantienen la esperanza de retomar sus rutas y reencontrarse con sus familias después de más de un mes y medio de permanencia obligada en carretera.

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