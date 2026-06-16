Transportistas reportan pérdidas millonarias y organizan ayuda para colegas varados

Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional, informó que en las próximas horas partirá una comisión con alimentos y medicamentos para asistir a miles de transportistas que permanecen varados en distintos puntos de bloqueo del país, conflicto que este martes cumple 48 días.

“En las próximas horas parte una comitiva con medicamentos y comida hacia los puntos de bloqueo, principalmente a la zona de Sayari, donde existen alrededor de 100 transportistas que no tienen lo más básico desde hace varios días y están al borde de la desesperación”, señaló.

El dirigente lamentó que estas movilizaciones, que atribuyó a la “angurria de poder de una persona”, estén generando graves perjuicios a la economía nacional y poniendo en riesgo la vida de miles de conductores.

Asimismo, indicó que hasta la fecha se registraron tres fallecimientos de transportistas en los puntos de bloqueo. Según Cruz, las medidas de presión son sostenidas mediante amenazas y actos de coacción por parte de grupos que presuntamente llegaron desde el Chapare para reforzar los bloqueos.

Respecto a las reuniones con el Gobierno, señaló que en un reciente encuentro con el viceministro de Políticas Tributarias el sector presentó documentación que demuestra las pérdidas económicas que enfrenta el transporte pesado a causa de las interrupciones en las carreteras.

“El transportista está pagando para liberar sus camiones debido a la responsabilidad que tiene sobre los contenedores. También está desembolsando dinero en dólares fuera del país para devolver los contenedores y evitar multas. Todo ese dinero, que alcanza aproximadamente a 14 millones de bolivianos por día, se pudo evitar si se cumpliera las leyes y el decreto supremo sobre el uso de contenedores”, indicó.

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