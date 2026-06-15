El presidente Rodrigo Paz Pereira se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación del país en el día 46 de bloqueos en distintas regiones del país, asegurando que Bolivia avanza pese a los conflictos que han afectaron el abastecimiento y la actividad económica.

Planta fotovoltaica

En su mensaje, destacó el trabajo para impulsar proyectos energéticos y productivos, entre ellos la reciente firma de la ley para la instalación de una planta fotovoltaica en Viacha.

“Mientras Bolivia supera los bloqueos que paralizaron carreteras y afectaron el abastecimiento, seguimos trabajando para sacar a la Patria adelante”, afirmó Paz.

Paz señaló que este proyecto permitirá fortalecer la producción y la agroindustria, además de potenciar el desarrollo energético del país.

Pozo Mayaya X-I

Asimismo, mencionó el hallazgo de gas en Mayaya, en el norte de La Paz, como una oportunidad estratégica para el futuro energético del país.

“Gracias al gas descubierto en Mayaya, en el norte de La Paz, se abre una oportunidad histórica para desarrollar todo el potencial energético de la región”, señaló.

Finalmente, Paz remarcó que cada departamento tiene fortalezas propias y que las políticas públicas deben acompañar esas características para impulsar el desarrollo regional.

“Cada departamento tiene sus propias fortalezas, y nuestro compromiso es acompañar a cada uno según sus características”, concluyó.

Crédito Internacional

El proyecto se tiene un costo de 34 millones de euros que fueron aprobados en la asamblea legislativa plurinacional en el mes de abril del 2026.

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