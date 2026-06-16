Madre pide ayuda y termina endeudada tras una estafa de Bs 40.000 en nombre de su hijo enfermo

Una madre de familia denunció haber sido víctima indirecta de una estafa que derivó en una deuda de Bs 40.000, mientras atraviesa una difícil situación debido al delicado estado de salud de su hijo, quien permanece internado en el Hospital de Niños de Santa Cruz.

Mari Cruz explicó que recientemente se enteró de que una de sus hermanas fue engañada por personas que utilizaron la imagen y el caso de su hijo para solicitar dinero bajo el argumento de una supuesta campaña de ayuda.

“Lastimosamente llego a enterarme en este momento que yo debo una plata de 40 mil bolivianos que mi hermana se hizo prestar. Entonces yo pido por favor que a la gente no hagan caso si ven una foto de mi hijo o números desconocidos que no sean los míos. Si quieren hacer alguna ayuda, que por favor me llamen directamente”, manifestó.

Según relató, los estafadores habrían utilizado fotografías del menor y la difícil situación que atraviesa la familia para convencer a su hermana de conseguir el dinero. Sin embargo, los recursos terminaron en manos de los delincuentes.

La mujer aseguró que nunca solicitó ese préstamo ni pidió a su hermana que gestionara dinero a su nombre. Además, denunció que el teléfono de su familiar habría sido vulnerado, provocando la pérdida de conversaciones y otras evidencias que podrían ayudar a esclarecer el caso.

“Ahora esa plata le están cobrando a ella y también me la están cobrando a mí porque está a mi nombre. Yo no hice ese préstamo y tampoco pedí que mi hermana consiguiera ese dinero”, lamentó.

Mari Cruz señaló que actualmente necesita reunir Bs 36.000 para realizar dos estudios médicos que requiere su hijo, situación que considera fue aprovechada por los estafadores para cometer el fraude.

“Parece que se han agarrado de esa publicación y de ese pedido de ayuda, de mi desesperación porque mi hijo está delicado de salud. Mi hermana conocía la situación que estoy pasando y se desesperó por ayudar”, expresó.

La señora pidió a la población mantenerse alerta y verificar cualquier solicitud de ayuda económica relacionada con el caso de su hijo antes de realizar depósitos o transferencias.

“Le pido por favor a la población que no hagan mucho caso de esas publicaciones o de esos pedidos de dinero que están haciendo a nombre de mi hijo”, indicó.

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