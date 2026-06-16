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Todo listo para la fiesta patronal de San Juan en Porongo

La celebración se realizará el 23 y 24 de junio con actividades religiosas, culturales, feria gastronómica, degustación de sucumbé y la tradicional pisada de la fogata.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/06/2026 10:15

Agregar Reduno en
Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.
Santa Cruz, Bolivia

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Porongo se alista para vivir una de sus celebraciones más tradicionales con la fiesta patronal de San Juan, que se desarrollará el 23 y 24 de junio con actividades religiosas, culturales y gastronómicas para toda la familia.

Las actividades comenzaron con las noches de novena y continuarán el 23 de junio desde las 10:00 con bautizos, además de la tradicional caravana hacia el río Piraí para recolectar agua, una costumbre que forma parte de la festividad. La jornada también incluirá una misa, eventos culturales y la esperada pisada de la fogata a la medianoche.

Los organizadores destacaron que los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y productos típicos de la región, especialmente cítricos como mandarinas y naranjas, que se encuentran en plena temporada.

Entre los atractivos más esperados está la degustación del tradicional sucumbé, una bebida caliente preparada con leche de vaca, canela, huevo criollo y singani. Productores locales también expondrán miel y sus derivados, como jarabes, caramelos y propóleo, ideales para la temporada de bajas temperaturas.

Las autoridades y residentes invitaron a la población cruceña y a los visitantes de todo el país a participar de esta celebración que combina fe, cultura y tradición en una de las festividades más representativas de Porongo.

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