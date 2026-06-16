Todo listo para la fiesta patronal de San Juan en Porongo

Porongo se alista para vivir una de sus celebraciones más tradicionales con la fiesta patronal de San Juan, que se desarrollará el 23 y 24 de junio con actividades religiosas, culturales y gastronómicas para toda la familia.

Las actividades comenzaron con las noches de novena y continuarán el 23 de junio desde las 10:00 con bautizos, además de la tradicional caravana hacia el río Piraí para recolectar agua, una costumbre que forma parte de la festividad. La jornada también incluirá una misa, eventos culturales y la esperada pisada de la fogata a la medianoche.

Los organizadores destacaron que los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y productos típicos de la región, especialmente cítricos como mandarinas y naranjas, que se encuentran en plena temporada.

Entre los atractivos más esperados está la degustación del tradicional sucumbé, una bebida caliente preparada con leche de vaca, canela, huevo criollo y singani. Productores locales también expondrán miel y sus derivados, como jarabes, caramelos y propóleo, ideales para la temporada de bajas temperaturas.

Las autoridades y residentes invitaron a la población cruceña y a los visitantes de todo el país a participar de esta celebración que combina fe, cultura y tradición en una de las festividades más representativas de Porongo.

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