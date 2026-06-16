¿Quiere comprar pollo? Este es el precio por kilo en los mercados de Santa Cruz

El precio del pollo continúa a la baja en los mercados de Santa Cruz, pese a los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

En el mercado Abasto, comerciantes informaron que el kilo del pollo mayraneño se comercializa entre Bs 12 y Bs 12,50, mientras que el pollo industrial se vende entre Bs 12,50 y Bs 13.

Las presas también redujeron sus precios. La pierna de pollo se vende en Bs 18 por kilo y la pechuga en Bs 19, lo que representa una disminución de hasta Bs 5 por kilo en comparación con semanas anteriores. Los menudillos también registran una rebaja.

"La población se beneficia ahora porque el pollo está económico, pero después podrían verse las consecuencias si los granjeros dejan de producir", alertó una comerciante.

Los comerciantes atribuyen esta situación a la acumulación de producción y a las dificultades para distribuir el producto hacia otros departamentos debido a los bloqueos. Aseguran que existe abundante abastecimiento y que los pollos están llegando con buen peso y tamaño.

No obstante, advirtieron que esta reducción de precios podría ser temporal. Señalan que varios productores están operando con pérdidas y podrían disminuir la crianza de aves, lo que eventualmente provocaría una nueva subida del precio cuando se normalice la circulación en las carreteras.

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