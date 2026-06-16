Vuelven las largas filas por gasolina en estaciones de servicio de La Paz y Cochabamba

Las filas por combustible volvieron a extenderse en estaciones de servicio de La Paz y Cochabamba, donde cientos de conductores permanecen a la espera de cargar gasolina ante la reducción en la provisión del carburante.

La Paz continúa con filas

En la ciudad de La Paz, una larga hilera de vehículos se formó en las inmediaciones de un surtidor ubicado entre las avenidas Jaime Freire y Valentina Vesia. Los conductores reportaron que la fila se extendía por al menos diez cuadras y continuaba avanzando hacia otros sectores cercanos.

Según los usuarios, la situación se agravó debido a que el combustible aún no había llegado a la estación de servicio, por lo que los vehículos permanecían inmovilizados a la espera de la descarga correspondiente.

Choferes de Cochabamba esperan por gasolina

En Cochabamba, el panorama fue similar. Conductores hicieron largas filas en surtidores de la zona norte de la ciudad, donde denunciaron una disminución en la cantidad de gasolina distribuida durante los últimos días.

Algunos usuarios señalaron que tuvieron que esperar durante toda la noche para acceder al carburante. Uno de los conductores indicó que llegó a la fila alrededor de las 21:00 y recién horas después se encontraba cerca de cargar combustible.

De acuerdo con reportes del sector de comercializadores de hidrocarburos, la distribución de gasolina habría disminuido en las últimas semanas, situación que provocó nuevamente la acumulación de vehículos en diferentes estaciones de servicio.

La incertidumbre por el abastecimiento mantiene la preocupación entre conductores particulares, transportistas y operadores del transporte público, quienes piden una solución que permita normalizar la provisión de combustible y reducir las largas esperas registradas en ambos departamentos.

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