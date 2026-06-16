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Continúa el bloqueo en San Julián y se agrava el perjuicio por la falta de cuarto intermedio

A más de un mes del inicio de la protesta, la circulación continúa interrumpida y crece la preocupación por el impacto en el transporte y el abastecimiento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/06/2026 7:44

Agregar Reduno en
Bloqueo en San Julián cumple 34 días.
Santa Cruz, Bolivia

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El bloqueo en el ingreso al municipio de San Julián continúa sin interrupciones y este martes cumple 34 días de movilización, sin que hasta el momento exista un cuarto intermedio ni avances concretos para instalar una mesa de diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno.

La medida de presión mantiene restringida la circulación en una de las principales rutas del departamento de Santa Cruz que conecta con Beni, generando afectaciones al transporte de carga, pasajeros y al abastecimiento de diversos productos.

En el punto de bloqueo se observa una extensa fila de vehículos, principalmente camiones de alto tonelaje que transportan mercadería hacia distintos destinos del país.

Muchos conductores permanecen detenidos desde hace varios días, situación que comienza a generar pérdidas económicas para el sector y dificultades en el traslado de productos.

A la situación de los transportistas se suman flotas de pasajeros y familias que quedaron atrapadas en la ruta, aumentando la preocupación por las condiciones en las que permanecen mientras esperan una solución al conflicto.

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