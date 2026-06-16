Movilizaciones en La Paz y El Alto: estos son los puntos afectados este martes

La Policía Boliviana informó sobre las movilizaciones y cortes de vías programados para este 16 de junio en las ciudades de La Paz y El Alto, por lo que recomendó a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Movilizaciones en centros urbanos

De acuerdo con el reporte actualizado del Comando Departamental de la Policía, en el centro paceño se prevé una huelga general impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, como parte de las determinaciones asumidas en su último ampliado.

Asimismo, en la ex Parada 8 de la ciudad de El Alto se anunció un cabildo convocado por el sector Túpac Katari de la provincia Camacho.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Otra de las movilizaciones previstas corresponde a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, que tiene programados bloqueos y marchas de protesta en el centro de la sede de gobierno.

De igual forma, la organización La Paz Limpia realizará un mitin de protesta en inmediaciones del Palacio Consistorial.

Plaza Murillo continúa cerrada

La Policía advirtió que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso debido a los cierres de vías previstos durante la jornada y exhortó a conductores y peatones a planificar sus desplazamientos con anticipación.

Las autoridades señalaron que el monitoreo de las movilizaciones será permanente para evaluar posibles afectaciones al tránsito vehicular y peatonal en distintos sectores de la ciudad.

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