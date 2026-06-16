"Si no se vende, no se come”: El drama de familias afectadas por el bloqueo

Los comerciantes de la localidad de Los Troncos expresaron su preocupación por las pérdidas económicas que enfrentan debido a los 33 días de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni. La reducción del tránsito vehicular ha golpeado directamente a quienes dependen de las ventas diarias para sostener a sus familias y cumplir con sus obligaciones financieras.

“Debemos al banco y ellos no perdonan. Nos dicen que tenemos que pagar y estar al día. Estamos un poco tristes todas las comerciantes aquí en Los Troncos. No sabemos cómo vamos a hacer estos pagos”, manifestó una de las vendedoras afectadas.

La situación también afecta a otras actividades vinculadas al tránsito carretero. Los comerciantes señalaron que el peaje y otros servicios relacionados con la circulación de vehículos prácticamente han paralizado sus operaciones debido a la escasa cantidad de motorizados que circulan por la zona.

“Estamos así como nos ven, parados, mirando qué vamos a hacer. La verdad es que nos afecta a muchas familias porque aquí somos comerciantes y vendemos todos los días”, relató otra comerciante.

Los afectados piden a las autoridades encontrar una solución que permita restablecer el tránsito normal en la carretera, ya que aseguran que cada día sin actividad representa mayores dificultades para cubrir gastos básicos, alimentar a sus familias y cumplir con el pago de créditos adquiridos con entidades financieras.

“Si no se vende, no se come. Tenemos hijos y también deudas en el banco”, lamentó una de las comerciantes, reflejando la preocupación que comparten decenas de familias que dependen del movimiento económico generado por esta ruta.

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