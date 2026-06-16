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Gobierno y organizaciones sociales de Caranavi acuerdan diálogo

Encuentro en Casa Grande busca coordinar proyectos de desarrollo y obras para las provincias del norte de La Paz.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 21:45

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Foto: Reuniones entre gobierno y organizaciones sociales
La Paz

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El presidente Rodrigo Paz se reunió en Casa Grande con representantes de las organizaciones Tupac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi, con el objetivo de atender proyectos prioritarios de las provincias del norte del departamento de La Paz y fortalecer la gestión mediante el diálogo.

Durante el encuentro, los representantes de ambos sectores sociales presentaron una agenda de necesidades y proyectos, incluyendo la construcción de carreteras como la ruta Santa Bárbara–Caranavi, electrificación, vivienda, puentes y proyectos productivos.

Conformación de comisiones

Como resultado de la reunión, se anunció la conformación de la Comisión Especial de Desarrollo e Integración de las Provincias de La Paz, que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento a las iniciativas planteadas por los sectores sociales.

“Esa es la manera de trabajar: no bloqueando, sino trabajando, resolviendo los problemas y generando proyectos para la gente”, afirmó el presidente, destacando que la coordinación y gestión directa con los sectores sociales

El primer mandatario subrayó que este espacio demuestra que las demandas de la población pueden ser atendidas mediante el diálogo y el trabajo conjunto entre el Gobierno y las organizaciones sociales, generando resultados concretos para las comunidades.

“Caranavi, un fuerte cariño. La Paz, paso a paso estamos ganando a los bloqueadores para que Bolivia tenga una visión y una capacidad de desarrollo con todos los bolivianos y las bolivianas”, concluyó Rodrigo Paz, reiterando su respaldo a las provincias paceñas y su compromiso con el crecimiento, la integración y el desarrollo del país.

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