Contra el frío cochabambino: Las caseritas del Mercado Calatayud ofrecen mates calientes y medicina natural desde la madrugada

Las bajas temperaturas ya se hacen sentir con fuerza en la Llajta, y los ciudadanos buscan diversas formas para abrigarse. Ante este panorama, el tradicional Mercado Calatayud se convierte en el punto de encuentro obligatorio para combatir el frío a través de una alternativa saludable, económica y reconfortante: los mates calientitos con propiedades medicinales.

Las expertas en estas infusiones, conocidas cariñosamente como las "caseritas", no solo ofrecen calor líquido para el cuerpo, sino también combinaciones de hierbas diseñadas para aliviar afecciones respiratorias y controlar diversas condiciones médicas de manera natural.

Variedad y medicina natural para cada dolencia

En los puestos del mercado se pueden encontrar opciones personalizadas según las necesidades de cada cliente. La oferta va mucho más allá de combatir un resfrío común, abarcando tratamientos preventivos y paliativos para el organismo.

"Hay matecitos para el resfrío, hay linaza, tengo para la gastritis, para la anemia, para la presión alta. Hay una variedad de mates dependiendo de lo que requiera el cliente", detalló una de las vendedoras del Mercado Calatayud.

Para hacer frente a las enfermedades respiratorias típicas de la época, las caseras preparan mezclas especiales que actúan como potentes remedios caseros. Una de las combinaciones más recomendadas para proteger el sistema respiratorio incluye jengibre, matico, manzanilla y muña, servida con extracto de eucalipto, miel de abeja y propóleo. "Esto es muy bueno para los pulmones; es una medicina muy natural y económica", aseguró una de las comerciantes.

Atención continua desde la madrugada

Una de las grandes ventajas para los trabajadores nocturnos, transportistas y madrugadores es el horario de atención. Las vendedoras se organizan minuciosamente mediante turnos para cubrir las horas de la noche y la madrugada, garantizando que el producto siempre esté listo y fresco.

Las ollas comienzan a hervir mucho antes de que salga el sol, permitiendo atender a la población a partir de las 02:30 o 03:00 de la mañana. Los precios de estas infusiones son completamente módicos y accesibles para todo bolsillo. Si el frío arrecia en la ciudad, la cita para recuperar el calor y cuidar la salud está en los pasillos del Mercado Calatayud.

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