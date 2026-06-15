Momentos de terror e incertidumbre se vivieron en la zona de San Jacinto, perteneciente al municipio de Sacaba, luego de que un hombre provocara intencionalmente un incendio en su propio domicilio, poniendo en riesgo la vida de su familia.

Tras el reporte del hecho, efectivos policiales reaccionaron de inmediato logrando la captura del agresor. El individuo fue arrestado y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba, donde permanece celdas policiales a la espera de que se defina su situación jurídica.

Investigan si los menores estaban atrapados

La mayor preocupación de las autoridades gira en torno a la situación en la que se encontraban los hijos del sospechoso, ambos menores de edad. La Policía Boliviana y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar si el hombre encendió el fuego sabiendo que los niños estaban dentro de la habitación o si estos se encontraban en otro sector del inmueble.

Afortunadamente, y pese a la magnitud del incidente que dejó graves daños materiales en la infraestructura, los dos pequeños lograron salir completamente ilesos del suceso y ya se encuentran a buen recaudo bajo el resguardo de las instituciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play