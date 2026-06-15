Defensa Civil y CNS garantizan traslado de 34 toneladas de medicamentos a Potosí

El Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Fuerza Aérea Boliviana, logró trasladar 34 toneladas de medicamentos e insumos médicos vitales para pacientes de Potosí, en medio de las dificultades de transporte provocadas por los bloqueos en distintas carreteras del país.

Garantizar medicamentos

Durante una conferencia de prensa, el gerente general de la CNS, Germán Hoyos, explicó que el operativo permitió garantizar la continuidad de tratamientos esenciales para 66 pacientes renales que dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis para sobrevivir.

Según detalló, dos empresas proveedoras trasladaron los insumos desde Santa Cruz hasta Sucre; sin embargo, los bloqueos impidieron que la carga llegara por vía terrestre a Potosí. Ante esta situación, se activó un puente aéreo para transportar los 34 toneladas de medicamentos e insumos hasta Uyuni y posteriormente a la capital potosina.

“Son 66 pacientes que se han salvado”, afirmó Hoyos, destacando el trabajo conjunto realizado por Defensa Civil, la Fuerza Aérea Boliviana, autoridades regionales de la CNS y organizaciones sociales que colaboraron en la logística de traslado y distribución.

Tratamiento de hemodiálisis

El gerente de la CNS subrayó que las soluciones para hemodiálisis son indispensables para pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que la suspensión del tratamiento puede derivar en complicaciones graves e incluso la muerte. Asimismo, resaltó la importancia de asegurar el abastecimiento de medicamentos oncológicos para evitar interrupciones en los tratamientos contra el cáncer.

Por su parte, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para garantizar el acceso a medicamentos, oxígeno e insumos médicos en las regiones afectadas por los bloqueos. Además, informó que Bolivia recibió 45 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Brasil, Perú, Paraguay y Chile, gran parte de la cual ya fue distribuida a través de gobernaciones y alcaldías para atender a familias vulnerables.

Puentes aéreos

Troche agregó que la llegada de una aeronave de apoyo enviada por Chile fortalecerá el puente aéreo establecido para el transporte de ayuda humanitaria, medicamentos e insumos esenciales hacia distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play