Terminal Bimodal mantiene operaciones limitadas por cortes en las carreteras

La Terminal Bimodal de Santa Cruz mantiene suspendidas las salidas de buses hacia varios departamentos del país debido a los bloqueos que afectan las principales carreteras. Actualmente, solo están habilitados algunos destinos del sur del país y las conexiones hacia Argentina.

Según la información proporcionada por el área de Información de la terminal, los viajes hacia La Paz, Cochabamba, Oruro, Trinidad y otras regiones permanecen restringidos por disposición de Tránsito, ante la imposibilidad de garantizar la circulación de los motorizados.

Pese a las restricciones, algunos pasajeros continúan llegando a la terminal en busca de opciones para trasladarse. En varios casos adquieren pasajes de manera condicional hasta puntos cercanos a los bloqueos para luego intentar continuar el viaje mediante transbordos.

Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar el estado de las rutas antes de comprar pasajes, ya que la situación puede variar en función de los bloqueos instalados en diferentes regiones.

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