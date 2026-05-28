Santa Cruz: Terminal Bimodal luce vacía por bloqueos en las carreteras

La terminal bimodal de Santa Cruz permanece prácticamente vacía y con la mayoría de las empresas de transporte cerradas debido a los bloqueos que persisten en distintas carreteras del país. La suspensión de salidas interdepartamentales y provinciales afecta cada vez más a pasajeros, transportistas y trabajadores del sector.

El panorama en el lugar es desolador: persianas cerradas, ausencia de viajeros y oficinas sin atención. Según operadores del transporte, cerca del 90% de las empresas decidieron paralizar temporalmente sus actividades ante la falta de pasajeros y la incertidumbre en las rutas.

Las conexiones hacia Cochabamba, Oruro, La Paz, Sucre y Trinidad continúan afectadas por los puntos de bloqueo instalados en diferentes tramos carreteros. Actualmente, la única ruta parcialmente habilitada es hacia Yacuiba, aunque incluso ese destino registra una drástica reducción de viajeros.

“Ya todo está vacío; las empresas cada día que pasan ya no abren”, señaló el encargado de una de las pocas oficinas que permanecían atendiendo. Explicó además que muchas empresas otorgaron vacaciones forzosas o descanso a su personal debido a la paralización de actividades.

El representante indicó que la demanda cayó incluso para la ruta a Yacuiba, pese a ser la única expedita. “La gente ve las noticias que hay bloqueos y ya ni a Yacuiba viajan”, afirmó.

Ante la escasez de pasajeros, algunas empresas redujeron el costo de los pasajes para intentar completar la capacidad de los buses. Sin embargo, aseguran que en muchos casos ni siquiera logran llenar las unidades.

“El precio está muy bajo; nos hemos obligado a bajarlo más de lo establecido para poder llenar y hay días que ni llenamos”, lamentó el trabajador.

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