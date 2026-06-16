Un conflicto de pareja ocurrido en la zona de Sausalito, en Cochabamba, derivó en una peligrosa situación que fue registrada por transeúntes y posteriormente difundida en redes sociales y medios locales.

Según testigos, la discusión comenzó cuando ambos salían de un local de la zona. En medio del altercado, la mujer dañó el parabrisas delantero del vehículo con el objetivo de impedir que el conductor continuara su marcha.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. De acuerdo con los reportes, la mujer terminó sobre el capot y posteriormente en el techo del automóvil mientras el vehículo avanzaba por varias cuadras, generando preocupación entre vecinos y peatones que presenciaron la escena.

Las imágenes captadas por testigos muestran el momento en que el conductor circula con la mujer sobre la estructura del vehículo, mientras varias personas observan y registran lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

Según informó la Policía, el conductor se dirigió directamente a dependencias policiales para reportar el incidente. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a su aprehensión, mientras que la mujer recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el hecho.

El informe policial señala que la discusión se produjo en el contexto de un conflicto de pareja y que la mujer habría roto el parabrisas para evitar que el hombre abandonara el lugar. Pese a ello, el conductor inició la marcha y continuó su recorrido con ella sobre el vehículo.

Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la justicia y enfrentó una audiencia cautelar por una acusación vinculada a violencia doméstica. Tras evaluar el caso, un juez determinó otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió el hecho para establecer responsabilidades y esclarecer la secuencia completa de los acontecimientos.

Mira la programación en Red Uno Play