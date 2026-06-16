Tras varios días de espera, avanza la descarga de combustible en la refinería de Palmasola

Después de permanecer más de una semana esperando en las afueras de la refinería de Palmasola, camiones cisterna comenzaron a ingresar este martes para descargar combustible de manera regular.

En la parte posterior de la planta se observó el movimiento de los vehículos pesados, que avanzaban uno a uno para realizar la descarga de diésel y gasolina. Algunos conductores señalaron que tuvieron que pernoctar durante varios días mientras aguardaban la autorización para ingresar.

Los choferes indicaron que durante el tiempo de espera no recibieron información clara sobre las razones del retraso en la recepción del carburante que llega desde otros países.

Durante la jornada, la fila de cisternas continuó avanzando de forma ordenada mientras los vehículos ingresaban a la refinería para completar la descarga de combustible.

Aunque no se brindó una explicación oficial sobre la demora registrada en los últimos días, este martes la operación de recepción de diésel y gasolina se desarrollaba con normalidad en la planta de Palmasola.

Mira la programación en Red Uno Play