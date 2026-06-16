Autor de feminicidio recibe 30 años de cárcel tras crimen ocurrido en Sipe Sipe

La Justicia dictó una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre hallado culpable del delito de feminicidio, tras comprobarse que asesinó a su esposa de 25 años con múltiples puñaladas en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que la condena fue obtenida gracias a una investigación integral desarrollada por el Ministerio Público, que permitió reunir las pruebas necesarias para sustentar la acusación.

“El Ministerio Público desarrolló una investigación integral que permitió sustentar la acusación y obtener una sentencia ejemplar, reafirmando nuestro compromiso con la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias”, señaló la autoridad.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Edson Orellana Marín, explicó que el hecho ocurrió el 7 de agosto de 2024 en la zona de Mallco Chapi, en Sipe Sipe. Tras recibir la denuncia, efectivos policiales y el equipo multidisciplinario del Ministerio Público se trasladaron hasta el inmueble donde realizaron el levantamiento legal del cadáver.

Durante las investigaciones se estableció que la víctima, identificada como Rocío P. R., de 25 años, presentaba once heridas provocadas por un arma punzocortante en el abdomen, la espalda y el brazo izquierdo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde la autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre a consecuencia de las lesiones sufridas.

Según el Ministerio Público, las pruebas periciales, documentales y testificales permitieron demostrar la responsabilidad del acusado, logrando que la autoridad judicial emita la máxima condena prevista para este delito.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores policiales y peritos forenses, que permitió esclarecer el crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.

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