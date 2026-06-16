Brasileño asesinado continúa en la morgue judicial de la Pampa

El pasado sábado en Santa Cruz un ciudadano de nacionalidad brasileña fue interceptado y acribillado a tiros mientras se dirigía a presenciar un partido de fútbol. La víctima, identificada como Rodrigo Ramos Andrade, de 36 años, recibió al menos nueve impactos de bala en el cuerpo por parte de sujetos armados que se dieron a la fuga.

Hasta el momento, el cadáver del extranjero continúa en las instalaciones de la morgue judicial de la Pampa de la Isla, ya que ningún familiar o allegado se ha aproximado para reclamar sus restos.

Ante este escenario, la fiscal Yolanda Aguilera informó: “Al momento que los investigadores llegaron al lugar de los hechos, ya no se encontraba ninguna persona. Las investigaciones están iniciándose, se tratará de encontrar todos los elementos necesarios para establecer e identificar cuántas personas estaban ahí, quienes eran y quienes han dado muerte a esta persona”.

Nexos con el narcotráfico internacional

Según el cruce de información de inteligencia entre las autoridades bolivianas y brasileñas, Ramos Andrade era buscado por la justicia de su país de origen por delitos vinculados al narcotráfico.

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