Tenía 700 litros de combustible: Envían a Palmasola a conductor que protagonizó fuga tras operativo

El conductor que protagonizó una violenta evasión en el puesto de control de Puesto Méndez en Santa Cruz, ya fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. Tras ser capturado por las fuerzas del orden, el imputado decidió someterse a un procedimiento abreviado ante el juez cautelar para resolver su situación jurídica de manera inmediata.

La drástica medida judicial se determinó luego de que se difundieran videos digitales que muestran el momento exacto en que el vehículo esquiva la patrulla policial. Durante el operativo se registró presuntamente un peligroso cruce de disparos cuando dos uniformados descendieron para frenar la camioneta, la cual aceleró a gran velocidad evadiendo todos los cercos de seguridad.

Combustible incautado y destino

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrieron que en el interior del motorizado se transportaban de forma ilícita 730 litros de gasolina. Este cargamento de bidones y turriles adulterados tenía como destino final el municipio de Yapacaní, en la zona del Norte Integrado cruceño.

Respecto a la mujer que viajaba como acompañante en la cabina, las autoridades judiciales determinaron otorgarle la libertad plena tras evaluar sus declaraciones informativas. Los investigadores policiales confirmaron que no existen elementos contundentes ni pruebas físicas que logren vincularla de manera directa con el transporte ilegal del combustible.

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