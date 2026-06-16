Fiscalía cita a 5 personas tras allanamientos por caso ‘Narcomaderas’

La Fiscalía del Estado inició una exhaustiva investigación tras recibir un listado oficial de las empresas nacionales presuntamente vinculadas al cargamento ilícito detectado recientemente en territorio chileno.

"Por el momento se están citando a unas cinco personas que corresponden a firmas que han sido nombradas sobre lo que ha pasado en Chile", confirmó el fiscal del caso, Julio César Porras, al explicar que el flujo de la indagación nacerá de estos primeros actos jurídicos.

El plan del Ministerio Público contempla una estrategia operativa que proyecta ejecutar aproximadamente 50 allanamientos distribuidos en tres departamentos. El fiscal Porras ratificó que las intervenciones actuales se concentran de manera estricta en las corporaciones detectadas por el país vecino, asegurando que se informará de forma paulatina el avance de los operativos a la opinión pública.

Peritaje técnico en los operativos iniciales

Esta nueva fase de citaciones y allanamientos complementa las recientes requisas simultáneas donde las comisiones recolectaron diversa documentación y muestras de materia prima forestal. Pese a que las inspecciones físicas a contenedores devueltos y el despliegue de canes especializados no registraron arrestos inmediatos, los investigadores procedieron a quebrar puertas de madera para someterlas a estudios científicos de laboratorio.

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