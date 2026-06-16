Brutal atropello en Sacaba: Conductor embiste a una madre y a su bebé en brazos y se da a la fuga

Un impactante hecho de tránsito conmocionó a la población de Sacaba. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una madre y su pequeña hija fueron violentamente atropelladas por un vehículo cuyo conductor, lejos de prestar auxilio, aceleró y se dio a la fuga.

El incidente se registró a las 15:25 horas de este domingo 14 de junio, en la intersección de las calles Santa Cruz e Ingavi, en pleno centro del municipio de Sacaba.

Las imágenes de vigilancia muestran a la mujer caminando por la calzada mientras llevaba a su pequeña hija en brazos. De un momento a otro, un vehículo de color azul aparece en escena y las impacta de forma directa y a gran velocidad.

Imágenes sensibles: El golpe fue tan fuerte que la bebé salió prácticamente volando, siendo disparada por el aire antes de caer de forma violenta contra el piso junto a su madre.

Pese la gravedad del impacto y al shock del momento, la madre logró incorporarse con rapidez de forma instintiva para gatear hacia su pequeña, levantarla del suelo y verificar su estado.

Conductor prófugo

La indignación social creció debido a la actitud del chofer del automóvil azul, quien no detuvo la marcha ni un segundo para auxiliar a las víctimas, dejándolas abandonadas a su suerte en la vía pública.

A esta hora, la Policía Boliviana y las unidades de tránsito del municipio se encuentran movilizadas realizando el rastrillaje correspondiente. Las autoridades ya están analizando los videos de seguridad de la zona para identificar la placa del vehículo y dar con el paradero del conductor de manera inmediata.

Se espera en las próximas horas un informe médico oficial sobre el estado de salud de la madre y la bebé.

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