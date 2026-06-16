Un hombre de 44 años muere apuñalado por su concubina tras una discusión en Cochabamba

Una presunta discusión de pareja bajo los efectos del alcohol terminó en tragedia en la zona sur de la ciudad. Un hombre de 44 años, identificado como Oscar, perdió la vida tras ser apuñalado por su concubina en las primeras horas de la madrugada de este lunes.

Según los primeros informes policiales, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una fuerte discusión entre ambos. En medio del altercado, la mujer atacó a su pareja con un arma blanca, propinándole una herida mortal.

Informe Médico: Personal de la División Homicidios de la Policía procedió al levantamiento legal del cadáver. Se determinó que la víctima falleció a consecuencia de un choque hipovolémico (desangramiento) provocado por la gravedad de la lesión punzocortante.

Aunque el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona sur, llegó al centro médico ya sin signos vitales.

Tras conocerse el hecho, la Policía Boliviana activó de inmediato la estrategia "Operación 200" para dar con el paradero de la presunta agresora, quien se había convertido en la principal sospechosa del homicidio.

Gracias al despliegue policial, la mujer fue aprehendida y trasladada a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con fines investigativos. En las próximas horas se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su situación jurídica.

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