El Alto: mujer agredida durante un bloqueo sufrió fractura de cráneo y continúa delicada

Una mujer de 54 años permanece internada bajo observación médica luego de haber sufrido una grave lesión cerebral tras ser presuntamente agredida por bloqueadores en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

Cómo sucedió

Según la denuncia de familiares y vecinos, el hecho ocurrió cuando la mujer intentó apagar una llanta en llamas instalada frente a su domicilio y tienda de abarrotes, debido al humo que ingresaba al inmueble y al riesgo que representaba para su seguridad.

El neurocirujano de la Caja Petrolera de Salud, Nelson Mamani, informó que la paciente ingresó al centro médico en estado delicado y que los estudios revelaron lesiones de gravedad.

“A referencia de la familia, la señora había recibido un trauma craneal por terceras personas cuando intentaba apagar el fuego que estaba fuera de su casa. Ingresó en condiciones delicadas”, explicó.

El especialista detalló que la tomografía evidenció una fractura en la parte posterior del cráneo y la presencia de un hematoma epidural, una acumulación de sangre dentro del cráneo que comprometía su estado neurológico.

Fue operada de emergencia

Debido a la gravedad de las lesiones, la paciente fue sometida a una cirugía de emergencia el mismo día de su ingreso y posteriormente trasladada a terapia intensiva.

“A Dios gracias, su evolución ha sido favorable y ya fue externada de terapia intensiva. Está delicada, pero estable”, señaló Mamani.

Sin embargo, el médico advirtió que la mujer todavía no se encuentra fuera de peligro y que su recuperación dependerá de la evolución clínica durante los próximos días.

Buscan a los agresores

La familia formalizó una denuncia ante el Ministerio Público para identificar a los responsables de la agresión, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso generó indignación entre vecinos del sector y organizaciones locales, que exigen sanciones contra los autores del hecho y garantías para evitar nuevos episodios de violencia en medio de los conflictos sociales.

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