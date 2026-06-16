Argentina vs Argelia hoy por el Mundial 2026: hora y dónde ver el debut de la Albiceleste

La selección de Argentina debutará este martes 16 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Argelia, en un partido correspondiente al Grupo J que se disputará en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos.

El compromiso está programado para las 21:00 (hora de Bolivia) y genera gran expectativa por el inicio del camino de la Albiceleste en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Además, el encuentro tiene un condimento especial, ya que podría tratarse de la última participación mundialista de Lionel Messi, quien se encuentra cerca de alcanzar los 200 partidos con la selección argentina.

¿Dónde ver el partido?

En Argentina, la transmisión estará a cargo de TV Pública, Telefe y TyC Sports.

En Bolivia, el encuentro podrá verse a través de Red Uno, además de las plataformas de streaming autorizadas que cuenten con los derechos de transmisión para cada país.

El Grupo J

Argentina comparte el Grupo J junto a las selecciones de Austria y Jordania, por lo que buscará comenzar con una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El debut de la vigente campeona del mundo es uno de los encuentros más esperados de la jornada, con la atención puesta en Messi y en una generación que busca volver a hacer historia en el escenario más importante del fútbol mundial.

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