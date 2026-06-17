¿Por qué lloró Lionel Messi después de marcar el primer gol?

Argentina debutó con una contundente victoria 3-0 ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, en un partido que tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, autor de los goles de la Albiceleste.

Sin embargo, más allá del resultado y de su destacada actuación, uno de los momentos que llamó la atención fue la reacción del capitán argentino después de marcar el primer gol del encuentro. Messi fue visto visiblemente emocionado y con lágrimas, una imagen que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

Tras el partido, en conferencia de prensa, el delantero fue consultado sobre el motivo de esa emoción y explicó que no estuvo relacionada directamente con lo futbolístico.

“Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome muchas fuerzas para que esté bien”, respondió Messi.

El capitán argentino agradeció el acompañamiento del plantel y de la delegación durante los días previos al debut mundialista, remarcando que recibió apoyo constante para poder estar en condiciones de afrontar el compromiso.

La imagen de Messi emocionado se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, en una jornada en la que Argentina no solo consiguió sus primeros tres puntos, sino que también tuvo una actuación sólida en su estreno mundialista.

Con este resultado, la selección argentina arrancó con fuerza su participación en el Grupo J y ahora apunta a su próximo desafío en el torneo, donde buscará consolidar su camino en la Copa del Mundo.

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