Messi y Argentina hacen hoy su estreno en el Mundial por Red Uno

La selección argentina pondrá en marcha este martes la defensa del título conquistado en el Mundial de 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El compromiso se disputará desde las 21:00 en el estadio Kansas City y contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, quien también dirigió la final de Qatar 2022.

Con Lionel Messi como principal referente, la Albiceleste llega a esta nueva cita mundialista con una plantilla renovada respecto a la que levantó la copa hace cuatro años. Además, algunas dudas físicas mantienen en expectativa a los hinchas, entre ellas la situación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, cuya presencia desde el inicio podría definirse a última hora.

La transmisión de Red Uno comenzará a las 20:45 con una completa previa que incluirá análisis, información de último momento y la confirmación de las alineaciones oficiales de ambos equipos.

Por el lado de Argelia, el optimismo reina en el plantel. El conjunto africano vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 12 años y afronta su estreno nada menos que ante el campeón vigente. Sin embargo, lejos de mostrarse intimidado, el defensor Belghali aseguró que su selección tiene argumentos para competir de igual a igual.

“Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las condiciones para ganar el partido”, afirmó.

El encuentro podrá verse en vivo por la señal de Red Uno de Bolivia, así como a través de sus plataformas digitales en TikTok y YouTube.

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