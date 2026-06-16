Bloqueos elevan las pérdidas avícolas a Bs 850 millones y el pollo llega a Bs 30 en Cochabamba

La crisis provocada por los bloqueos de carreteras continúa golpeando con fuerza al sector avícola del país. Mientras los productores reportan pérdidas que ya alcanzan los 850 millones de bolivianos a nivel nacional, en los mercados de Cochabamba el precio de la carne de pollo sigue en ascenso y llegó hasta los 30 bolivianos por kilo, evidenciando el impacto de la interrupción de la cadena productiva.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores Departamental de Cochabamba (Aspymad), Marlon Álvarez, afirmó que la situación del sector ha pasado de una etapa de emergencia a un escenario que calificó como "irreversible".

"Hemos usado todas las palabras para describir nuestra situación: emergencia, desesperación y catastrófica. Ahora ya no podemos describirla, es irreversible", expresó.

Explicó que los bloqueos impiden el ingreso de alimento balanceado y la salida de aves listas para su comercialización, provocando la muerte de miles de animales en las granjas.

"Los pollos se están canibalizando en las granjas. Tenemos camiones en tránsito atrapados en los bloqueos y queremos por lo menos que se deje pasar eso para salvar algo", lamentó.

Álvarez aseguró que las pérdidas económicas son irreparables y afectan no solo a los avicultores, sino también a productores lecheros y porcicultores.

En Cochabamba, indicó, existen alrededor de 200 productores afiliados a Aspymad, de los cuales 125 permanecen activos, mientras que en Pocona se contabilizan cerca de 450 productores.

Menos pollitos, más escasez

El dirigente advirtió que la falta de transporte también impidió la llegada de pollitos bebés para reponer la producción.

"Normalmente cargamos entre uno y tres millones de pollos, pero esta semana solo llegaron entre 250 mil y 300 mil. Eso va a repercutir en que dentro de seis semanas no haya pollo y el precio siga subiendo", alertó.

La situación preocupa aún más porque Cochabamba es un eje fundamental para la distribución de carne de pollo en el país. De acuerdo con Aspymad, gran parte de la producción de Santa Cruz pasa por el departamento para su procesamiento y comercialización.

El precio del pollo sigue subiendo

Mientras tanto, los consumidores ya sienten el impacto en los mercados. En centros de abasto como el Calatayud, el kilo de carne de pollo registró un incremento de entre 8 y 10 bolivianos en los últimos días.

Actualmente, el producto se comercializa entre 27,50 bolivianos el kilo con menudo y hasta 30 bolivianos sin menudo, precios considerablemente superiores a los registrados semanas atrás.

La combinación de menor oferta y dificultades logísticas ha generado presión sobre los precios, afectando directamente a las familias cochabambinas.

Productores exigen acciones urgentes

Tras 47 días de bloqueos en el país y con Cochabamba concentrando más de una treintena de puntos de interrupción vial, los productores demandan la habilitación de corredores humanitarios para el transporte de alimento, aves y otros insumos esenciales.

"Prácticamente todos estamos en la quiebra. Todos están perdiendo dinero y nadie se sensibiliza", sostuvo Álvarez, quien advirtió que, de no encontrarse una solución inmediata, el sector podría movilizarse para exigir el restablecimiento de la transitabilidad.

Los avicultores aseguran que la crisis ya no solo amenaza la producción nacional, sino también el abastecimiento futuro y la estabilidad de los precios de uno de los alimentos más consumidos por la población boliviana.

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