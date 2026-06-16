"Los bloqueos no se solucionarán por cansancio": Manfred pide medidas de excepción

Tras retornar de Francia al país, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que los bloqueos que afectan a varias regiones de Bolivia no se solucionarán por desgaste de los movilizados y exhortó al Gobierno a aplicar medidas de excepción para restablecer el orden y garantizar la libre circulación en las carreteras.

La autoridad expresó su preocupación por los perjuicios que genera el conflicto, que mantiene a miles de personas varadas y provoca millonarias pérdidas económicas en todo el país. “Hay mucha gente que cree que esto se va a solucionar por cansancio. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay que tomar medidas ya”, sostuvo.

Reyes Villa recordó que el Gobierno cuenta con instrumentos legales para intervenir en las zonas conflictivas y lamentó que, pese a los más de 40 días de bloqueos, todavía no se hayan aplicado acciones más contundentes.

“Ya se podría haber dado con la famosa medida de excepción que se tenía que hacer en algunas regiones, pero hasta ahora no se ha hecho y eso está perjudicando a tanta gente”, afirmó.

"Hay diálogo, pero también diálogo de sordos"

El alcalde reconoció los esfuerzos de diálogo impulsados por el Ejecutivo; sin embargo, aseguró que existen sectores que no tienen intención de alcanzar acuerdos. “Hay algunos diálogos que van solucionando y desbloqueando algunas ciudades, pero hay diálogos de sordos también, que no les interesa más que un quiebre de la democracia”, aseveró.

En ese contexto, calificó las movilizaciones como una amenaza para la estabilidad institucional del país y consideró que las autoridades deben actuar antes de que la situación se agrave.

Pide decisiones inmediatas

Reyes Villa advirtió que la continuidad de los bloqueos pone en riesgo la economía nacional, afecta la imagen internacional de Bolivia y genera incertidumbre para futuras inversiones.

Asimismo, cuestionó el financiamiento de las movilizaciones y pidió investigar el origen de los recursos utilizados para sostener las protestas. “Esta semana tendría que solucionarse este tema. Si pasa esta semana, la situación se convierte en más peligrosa”, señaló.

Bolivia suma 52 puntos de bloqueo

Las declaraciones del alcalde se producen mientras el conflicto se prolonga desde hace 47 días y los bloqueos cumplen 42 jornadas. Lo que inicialmente comenzó con demandas sectoriales vinculadas a una ley de tierras, mejoras salariales y otras reivindicaciones, derivó posteriormente en movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En este escenario, Reyes Villa insistió en que el Gobierno debe asumir decisiones firmes para restablecer la transitabilidad y evitar que la crisis continúe profundizándose.

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