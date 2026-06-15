Innovación Humana anuncia acciones contra ley sobre bloqueos aprobada en La Paz

La bancada de Innovación Humana cuestionó la ley aprobada por el Concejo Municipal de La Paz que obliga al alcalde a actuar ante situaciones de bloqueo y garantizar la libre transitabilidad, argumentando que la norma asigna competencias que corresponden al Gobierno central y no al municipio.

El concejal de Innovación Humana, Juan Carlos Machicao, afirmó que la normativa fue observada por su bancada debido a que pretende responsabilizar al alcalde por conflictos de alcance nacional.

“Es una normativa que le genera competencias inconstitucionales al alcalde. Lo obliga a manipular a la Policía o liberar carreteras nacionales cuando eso no es una competencia municipal”, sostuvo.

Problemas sobre el conflicto

Machicao señaló que la ley fue impulsada sin el respaldo de los tres concejales de Innovación Humana y cuestionó que se exija al alcalde presentar en cinco días un informe sobre la solución de los bloqueos.

“Le da cinco días al alcalde para informar cómo ha solucionado el conflicto, como si el conflicto fuera municipal y no un problema nacional que estamos viviendo en este momento”, manifestó.

El concejal aseguró que la Alcaldía ya realiza acciones para mitigar los efectos de la crisis, como el recojo de basura y la implementación de medidas para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población.

Soluciones ante bloqueos

Asimismo, indicó que el Gobierno Municipal gestionó puentes humanitarios y el traslado de alimentos mediante apoyo logístico para abastecer a las familias paceñas.

Machicao también cuestionó a los concejales que promovieron la norma, al considerar que buscan obtener beneficios políticos en medio de la crisis.

“Estos actos son beneficios políticos por parte de quienes ahora se llaman oposición”, afirmó.

Respecto a la legalidad de la ley, señaló que la bancada de Innovación Humana no reconoce a la actual directiva del Concejo Municipal y anunció que agotará las vías administrativas correspondientes para impugnar la normativa.

Reiteró que la solución al conflicto pasa por el diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, y aseguró que la Alcaldía mantiene la disposición de colaborar en cualquier espacio de negociación que beneficie a la población paceña.

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