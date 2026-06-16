Cancillería de Argentina asegura que Bolivia ejerció sus "facultades soberanas" al impedir el ingreso de activistas

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina informó a través de la cuenta oficial del canciller Pablo Quirno que un grupo de ciudadanos argentinos, integrantes de una autodenominada “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”, no pudo ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia.

Objetivo de visita

Según el comunicado, el grupo tenía como propósito declarado “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”. Sin embargo, durante los controles migratorios, las autoridades bolivianas habrían detectado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente, así como incumplimientos de los requisitos exigidos por la legislación boliviana.

Bolivia decidió no permitir el ingreso

En ejercicio de sus facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras, el gobierno de Bolivia decidió no admitir la entrada de los integrantes de la delegación, quienes ya se encuentran retornando a la República Argentina.

La Canciller argentina indicó que el hecho fue informado oficialmente y subrayó que los ciudadanos regresaron a su país sin inconvenientes tras la decisión de las autoridades bolivianas.

Migración de Bolivia

Por su parte Migración de Bolivia comunicó que la delegación de la argentina no habría cumplido con los requisitos exigidos de admisión al territorio boliviano.

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